В Запорожской области погиб человек из-за атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотника легковой автомобиль в селе Басань в Запорожской области, три человека ранены и один погиб.

Об этом в Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В селе Басань Пологовского муниципального округа в результате удара украинского БПЛА по легковому автомобилю пострадали четыре человека. Три человека с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Женщина 1977 года рождения от полученных ранений скончалась на месте", - написал глава региона. Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Также он уточнил, что в результате обстрела медицинского пункта в селе Верхняя Криница Васильевского муниципального округа пострадал инвалид первой группы.