В Домодедово мужчина зарезал мать своих детей

В подмосковном Домодедово убита 39-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК, трагедия произошла в микрорайоне Северный. По версии следствия, преступление совершил 50-летний мужчина, от которого у убитой были дети.

Мотивом убийства считается ревность. Подозреваемый во время ссоры нанес женщине девять ножевых ранений, она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что фигурант задержан, с ним работают следователи.