Число отравившихся в столовой в Чувашии школьников возросло

В Новочебоксарске 163 человека из одной школы обратились к врачам с «симптомами, которые связывают с приемом пищи». Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Чувашии.

В Минздраве заявили, что в скорую помощь поступило 34 обращения, 33 из которых касались детей. Госпитализированы были пятеро школьников, их жизням ничего не угрожает.

Остальные заболевшие получают лечение амбулаторно. По данным Минздрава Чувашии, еще 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику и находятся «под пристальным наблюдением» участковых педиатров.

В управлении Следственного комитета (СК) РФ по Чувашии возбудили уголовное дело по факту массового заболевания школьников. Дело возбуждено по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

По данным СК, вечером 14 ноября к врачам обратились 19 учеников и учитель одной из школ Новочебоксарска. Обращения в больницы продолжили поступать и на следующий день.

Следователи изъяли в школе продукты питания с просроченным сроком годности. В ближайшее время продукты направят на бактериологическое исследование.

Также СК назначил медицинские и санитарно-эпидемиологические судебные экспертизы. Точная причина заболевания детей будет установлена по результатам исследований.