Москвич ударил подростка ногой в лицо в вагоне метро

Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который ударил 16-летнего подростка в вагоне московского метро, решив, что тот над ним смеется. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Прокуратура опубликовала запись, на которой видно, как мужчина подходит к сидящему подростку и ногой наносит ему удар в область головы. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В прокуратуре уточнили, что напавший на подростка мужчина был пьян.

«Показалось, что надо мной смеются», - заявил он.

Прокуратура Московского метрополитена взяла на свой контроль привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье о причинении телесных повреждений из хулиганских побуждений.

На станции метро в Москве произошла драка

Ранее в Москве был задержан мужчина, подошедший к машинисту метро с игрушечным пистолетом. Агрессивно настроенный 43-летний пассажир вышел из вагона на станции «Люблино», достал игрушечный пистолет и направил его на машиниста, который находился в кабине.

Параллельно с этим мужчина высказал в адрес машиниста угрозы убийством. Позже пассажир объяснил, что ему не понравилось, как машинист управлял поездом.