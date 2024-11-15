В Краснодаре задержали блогера-провокатора по прозвищу "Мага-трудяга"

Полицейские в Краснодаре задержали трэш-блогера "Магу-трудягу", который известен своим вызывающим поведением и провокациями людей на улицах города. На этот раз его задержали за неуважение к сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе полиции краевой столицы.

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В конце октября в Краснодаре блогер с включенной камерой открыл дверь полицейской машины и попросил сотрудников подвезти его вместо такси. В разговоре он начал оскорблять правоохранителей и обесценивать их труд.

"Я раскаиваюсь и признаю вину. Хочу сказать всем гражданам, я живой пример того, как не надо себя вести, не повторяйте этих ошибок", - сказал блогер.

Ранее в октябре 22-летнего блогера уже задерживали за мелкое хулиганство, когда он снимал провокационный контент с другими гражданами.