В центре Москвы загорелся ресторан грузинской кухни

В центре столицы произошел пожар в ресторане грузинской кухни, посетители и персонал эвакуированы, сообщил источник в оперативных службах в пятницу.

Возгорание началось в ресторане грузинской кухни «Тбилиссимо», который расположен в Каланчевском тупике, в центре Москвы, сказал собеседник ТАСС.

Эвакуация посетителей и сотрудников заведения прошла успешно, они не пострадали.

На место происшествия направлены 12 расчетов пожарных.

В октябре в московском ресторане Savva на первом этаже гостиницы «Метрополь» произошло задымление, из здания эвакуировали посетителей и персонал.