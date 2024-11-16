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Mash: депутат из Дагестана соврал полиции, что его дочь хочет устроить теракт

Депутат из Хивского района Дагестана назвал свою пропавшую дочь шахидкой, чтобы правоохранительные органы быстрее ее нашли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Депутат из Дагестана назвал пропавшую дочь шахидкой, чтобы ее быстрее нашли
© РИА Новости

По его данным, родители поругались с 14-летней девочкой. Она заявила, что не хочет с ними жить, и сбежала под утро. Отец позвонил в полицию с заявлением, что дочь собирается устроить теракт и у нее с собой три килограмма тротила.

Школьницу объявили в розыск и обнаружили у подруги. Отец признался, что выдумал историю о тротиле, ему грозит уголовное преследование за ложное сообщение о теракте.

Накануне сообщалось, что россиянин поссорился с другом в онлайн-игре и решил отомстить, «заминировав» от его имени несколько зданий в Костромской области. Мужчина зарегистрировал несколько адресов электронной почты на разных сервисах и разослал в государственные организации и учреждения сообщения о якобы готовящихся актах терроризма. Возбуждено уголовное дело.

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