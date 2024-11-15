Контрактник в костюме ниндзя с пистолетом и мечом напугал жителей Петербурга

В Петербурге мужчина с пистолетом и мечом, одетый в костюм ниндзя, напугал прохожих. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 14 ноября во дворе дома № 15 на улице Маршала Захарова. Там заметили мужчину, который был во всем черном и маске на лице. При этом у него на поясе висел предмет, похожий на пистолет, а за спиной находился меч. Он направлялся в сторону универсама «Пловдив».

Очевидцы сообщили о подозрительном мужчине в полицию, и на место прибыли стражи порядка, которые задержали его. Он оказался военнослужащим по контракту. Установлено, что меч за его спиной был искусственным, однако сотрудники правоохранительных органов все равно доставили его в отдел. Проводится проверка.