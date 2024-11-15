Лжегенерал ФСБ осужден за мошенничество в Крыму

Крымский суд признал виновным мужчину, который, выдавая себя за генерала ФСБ, вымогал более 1 млн рублей у жителей, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Представлявшийся генералом спецслужбы обманным путем вымогал деньги у жителей полуострова, представляясь высокопоставленным сотрудником спецслужб и обещая решить вопросы через свои связи в правоохранительных органах, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Подсудимый требовал вознаграждение в размере 1 млн 225 тыс. рублей, заявляя, что сможет прекратить уголовные дела, однако не имел никаких реальных возможностей повлиять на исход дел.

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До этого в Симферополе задержали ранее судимого мужчину, который, представляясь участником боевых действий, похищал деньги у военнослужащих и военных пенсионеров.