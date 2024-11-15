Пожар начался в детском саду на Высоковольтном проезде в Москве

Пожар произошел в детском саду на Высоковольтном проезде в Москве рядом с метро «Бибирево». По предварительным данным, в здании произошло задымление, дети и сотрудники эвакуированы.

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Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил «Вечерней Москве» источник в силовых структурах.

— Пожар начался в детском саду на Высоковольтном проезде. В здании произошло задымление. Дети и сотрудники эвакуированы. Количество уточняется, — рассказал собеседник.

Ранее, 14 ноября, один человек погиб во время пожара на Ленинском проспекте в Москве. Пожарные ликвидировали открытое возгорание на 12-ом этаже. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

В тот же день загорелась квартира на втором этаже в жилом доме на улице Маросейка в центре Москвы. На месте происшествия работали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России. В результате происшествия специалисты частично перекрывали движение в центре столицы. Позднее пожар удалось ликвидировать.