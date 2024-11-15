ФБР задержало мужчину, планировавшего теракт по сценарию 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало 28-летнего жителя страны Анаса Саида, который планировал совершить в городе Хьюстоне (штат Техас) теракт "по сценарию событий 11 сентября 2001 года".

Об этом говорится в заявлении местного отделения спецслужбы.

"Анас Саид был арестовал на прошлой неделе в жилом комплексе, где он проживал. Мы предотвратили потенциальную террористическую атаку прямо здесь, в Хьюстоне", - говорится в сообщении ФБР, опубликованном в X (ранее Twitter).

Подозреваемый признался в том, что "намеревался совершить атаку в стиле 11 сентября, имея необходимые [для осуществления теракта] ресурсы", а также предлагал свое жилище в качестве убежища для боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, Саид изучал способы нападения на призывные пункты города и пытался вести пропаганду ИГ.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке; третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также следовал в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек. В результате серии терактов погибли почти 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. получили ранения.