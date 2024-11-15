Помощника военкома из Петербурга задержали за «мертвые души» на СВО

В Санкт-Петербурге 51-летнего помощника военного комиссара и его 38-летнюю жену подозревают в создании мошеннической схемы по подписанию контрактов с Минобороны России от имени «мертвых душ». Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регионального ГУ МВД РФ.

По данным ведомства, военком и его жена фиктивно устраивали людей на работу в энергосбытовую компанию через знакомую сотрудницу отдела кадров. После чего от имени этих «мертвых душ» заключались контракты с Минобороны на участие в спецоперации.

«Таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Указанные денежные средства злоумышленники присваивали себе. На данный момент оперативники установили двоих фиктивно трудоустроенных граждан, примерный размер ущерба бюджету превысил 1 миллион рублей», - пояснили в МВД, подчеркнув, что таких «мертвых душ» может быть больше.

В МВД отметили, что уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Супружеская пара задержана, в ходе обысков у них «изъята изобличающая документация, среди которой трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения».

Ранее бывший адвокат Эльман Пашаев был заподозрен в том, что предлагал участвующим в спецоперации заключенным «отсидеться» в тылу за деньги. Кроме того, Пашаева подозревают в незаконном получении 3 млн рублей бюджетных средств за поддельное ранение.