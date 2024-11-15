Житель Свердловской области расстрелял двух подростков на улице

В городе Красноуральск Свердловской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Мужчина с территории частного домовладения открыл огонь по подросткам 13 и 14 лет, причинив им огнестрельные ранения.

Как сообщили в ГУ МВД региона, инцидент произошел вечером 14 ноября.

"Мужчина, действуя из личной неприязни произвел выстрелы по двум потерпевшим, находившимся на улице, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Пострадавшие подростки госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь".

Более точные обстоятельства совершенного преступления, а также конкретный мотив содеянного в настоящее время устанавливаются следователями СКР и полицейскими в рамках уголовного дела. Проводится изъятие вещественных доказательств, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

По словам начальника пресс-службы Валерия Горелых, инцидент со стрельбой произошел недалеко от здания церкви, мимо которой, по предварительным данным, юноши, возвращались с тренировки.