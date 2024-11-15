Мать кинокритика Долина* задержали в московском аэропорту

Мать кинокритика Антона Долина*, певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в московском аэропорту Жуковский из-за попытки ввезти в страну сильнодействующие препараты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, 12 ноября Долина прилетела в столицу из Израиля. Как утверждает SHOT, на таможне у нее обнаружили несколько сильнодействующих препаратов, которые она не декларировала.

По данным SHOT, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков.

Сын певицы Антон Долин* был признан иноагентом в октябре 2022 года. СМИ сообщали, что он покинул Россию в марте 2022-го, а в 2023 году подал документы на получение гражданства Израиля.

* признан иноагентом в России.