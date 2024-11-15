«Балашихинскому отравителю» предъявили новое обвинение

«Балашихинскому отравителю» добавили обвинение в мошенничестве. Как сообщает «МК», он оформил на свою жертву два кредита на общую сумму в 574 тысячи рублей.

Маньяк подсыпал девушке яд в пищу, после чего она попала в реанимацию. Тогда обвиняемый взял ее телефон и оформил займы на имя пострадавшей. Полученные средства преступник перевел на свои счета. Расследование по данному делу продолжается.

В июле СК сообщил о задержании 25-летнего жителя Балашихи, подозреваемого в покушении на убийство родителей. По данным следователей, молодой человек подсыпал в еду матери и отчима ядовитые вещества. Когда самочувствие родных ухудшилось, они обратились в больницу и к правоохранителям. Сотрудники отправили продукты на экспертизу и нашли в них опасные химикаты.

Затем в квартире установили камеру, которая зафиксировала, как сын женщины подсыпал вещества в еду. На допросе молодой человек дал признательные показания, его арестовали. Позднее житель Балашихи признался и в других схожих поступках: всего в его деле семь эпизодов отравлений родителей, сестры, дяди, девушки и друзей.