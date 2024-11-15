В Кузбассе за мошенничество арестовали двух чиновников

Бывшие заместитель председателя и главный специалист комитета социальной защиты населения одного из городов Кемеровской области обвиняются в восьми эпизодах мошенничества с социальными выплатами.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, не позднее марта 2023 года обвиняемые, занимая указанные должности, заключили социальные контракты с местными жителями на развитие предпринимательской деятельности, при этом заведомо знали об отсутствии у них намерений ее фактического осуществления. На основании представленных фиктивных документов на их счета были перечислены денежные средства на общую сумму в размере 2,5 млн рублей в качестве социальной выплаты, которыми фигуранты распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Центральный районный суд Кемерова заключил обвиняемых под стражу до 29 января 2025 года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, речь идет о сотрудницах комитета из города Прокопьевска Кемеровской области. В следственном управлении уточнили, что в жилищах фигуранток и по месту их работы проведены обыски, изъята интересующая следствие документация.