Подросток задержан в Кировской области за попытку диверсии

Сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка, который по заданию украинских спецслужб собирался устроить диверсию на железной дороге в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, за деньги молодой человек хотел поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей области. Действия злоумышленника могли привести к столкновению поездов или сходу вагонов.

Подростка задержали на месте совершения преступления. У него обнаружили предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской с украинскими спецслужбами в одном из мессенджеров. Благодаря оперативной работе правоохранителей жертв и повреждений удалось избежать.

Фигуранта заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). Расследование продолжается.