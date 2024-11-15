ФСБ: 16-летний подросток задержан за попытку диверсии на Транссибе

В Кировской области задержан 16-летний подросток, намеревавшийся устроить диверсию на Транссибирской магистрали по заказу украинских спецслужб. В его планах был поджог оборудования, что могло привести к транспортной катастрофе.

Сотрудники ФСБ задержали 16-летнего жителя Кировской области, который пытался совершить диверсию на Транссибирской железнодорожной магистрали. По данным Центра общественных связей ФСБ и Следственного комитета, подросток действовал по заданию украинских спецслужб и получил от них денежное вознаграждение, сообщает ТАСС.

Молодой человек планировал поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки на главных путях кировского участка магистрали. Это могло вызвать техногенную катастрофу, включая столкновение или сход поездов.

«За денежное вознаграждение он собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали, повреждение которых могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке поездов», – пояснили в Следственном комитете.

Подросток был задержан сотрудниками УФСБ по Кировской области на месте преступления, где планировал совершить поджог по сигналу от украинского куратора. В результате оперативных действий жертвы и повреждения транспортной инфраструктуры были предотвращены. У задержанного обнаружены компоненты для самодельных зажигательных устройств и переписка с украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье «покушение на диверсию», что подразумевает до 15 лет лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подростка под стражу.

На этой неделе в Петербурге задержали 20-летнего местного жителя, который по заданию украинских кураторов планировал поджог авиационной техники на одном из заводов военно-промышленного комплекса.

Ранее Центральный райсуд Омска заключил под стражу на два месяца двух 16-летних подростков, обвиняемых в поджоге вертолета.