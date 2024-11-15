На востоке Польши обнаружили авиабомбу

Авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Люблине на востоке Польши, проведена эвакуация 3 тыс. жителей. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По его данным, неразорвавшийся боеприпас был найден при проведении строительных работ вечером в четверг. Прибывшие саперы заблокировали опасную находку, а городские власти в пятницу утром провели эвакуацию жителей шести ближайших улиц.

В ближайшие часы взрывотехники приступят к обезвреживанию боеприпаса, тип которого не назван.