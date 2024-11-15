В школьной столовой Чувашии отравились 20 человек

Учащиеся школы №4 в Новочебоксарске массово обратились к врачам после посещения столовой. Помощь потребовалась 20 пострадавшим, из которых 19 детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии пишет ТАСС.

«Трое детей госпитализированы со средней степенью тяжести, остальным назначено амбулаторное лечение. Жизни ребят ничего не угрожает. Все они находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров», - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, у пострадавших гастроэнтерит - кишечная инфекция, пишет РЕН ТВ.

В свою очередь в прокуратуре Чувашии заявили о начале проверки после отравления детей в столовой школы №4. Проверены будут как санитарно-эпидемиологическое состояние учебного заведения, так и компания, которая осуществляла поставку продуктов питания.

«К проверке будут подключены специалисты регионального Минздрава и Роспотребнадзора», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Ставрополе после завтрака в столовой произошло массовое отравление курсантов МВД. При этом изначально на плохое самочувствие пожаловались только три студента, но уже к обеду в больницу отправился 21 человек.