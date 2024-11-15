Губернатор Краснодарская края рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

Губернатор Краснодарская края рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА на регион
Два муниципалитета Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников этой ночью. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
Он рассказал, что силы ПВО перехватили десятки БПЛА в двух районах — в Крымском и Красноармейском.
По данным Минобороны РФ, всего над территорией Краснодарского края были сбиты 36 беспилотников.
В Крымске обломки дронов упали на территорию четырех домовладений, повредив крышу одного дома и автомобиль. Никто не пострадал, подчеркнул Кондратьев.
В станице Полтавской в Красноармейском районе обломки БПЛА повредили крышу частного дома, в другом — выбиты стекла. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают экстренные службы. Главы районов докладывают о текущей ситуации.
Власти оценят ущерб и помогут с восстановлением пострадавших домов, заключил губернатор.
Ночью на территории Крымского района объявлялась угроза атаки беспилотников.