Москвичу вынесли приговор за стрельбу по людям на детской площадке

Суд признал виновным 40-летнего Виктора Чивилева, который открыл стрельбу из квартиры по людям на детской площадке в столичном районе Восточное Дегунино, пишет пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным следствия, Чивилев, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, произвел выстрел из пневматического оружия из окна своей квартиры на 4 этаже одного из домов по ул. 800-летия Москвы в сторону детской площадки.

В результате его хулиганских действий телесные повреждения были причинены женщине и малолетней девочке 2021 года рождения.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и, с учетом позиции прокурора, приговорил к 1 году 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В ведомстве отметили, что приговор в отношении Чивилева был вынесен на основании доказательств, представленных государственным обвинителем Тимирязевской межрайонной прокуратуры.

Ранее правоохранители взяли под стражу двух мужчин, которые стреляли с балкона в Зеленодольске (Татарстан). У них было изъято охолощенное оружие.