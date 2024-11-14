В Одессе произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах на территории Одессы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Информации о причинах взрывов, как и о возможных разрушениях, пока не поступало. При этом в Одессе и нескольких других областях Украины уже какое-то время работают сигналы воздушной тревоги.

Как сообщили в украинском Министерстве цифровой трансформации, в 22:41 по мск сигналы тревоги заработали по всей Одесской области, а также на территории Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской области Украины.

Ранее появилась информация о взрывах в Харькове.