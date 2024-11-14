В Москве произошел пожар в многоэтатжке

В МЧС России сообщили, что на Ленинском проспекте в Москве загорелась квартира многоэтажного дома.

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Пожар произошел в квартире на 13-м этаже. На месте уже работают спасатели — в ходе тушения пожара сотрудникам МЧС удалось спасти 6 человек, в том числе одного ребенка. Информация о причинах пожара, как и о возможных жертвах, пока не поступала.

«Сотрудники МЧС России тушат пожар на западе Москвы. На Ленинском проспекте горит квартира на 13 этаже. На месте работают огнеборцы МЧС России. Дальнейшая информация уточняется».

Ранее в Москве загорелся магазин воздушных шаров.