Россиянин, пытавшийся утопить девушку в фонтане из-за волос, погиб на СВО

Житель Каменска-Уральского Свердловской области Руслан Шишигин, который попал в колонию за нападение на синеволосую девушку, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает Ura.ru.

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По данным издания, Шишигин скончался в августе в ходе боев у Новоселовки Первой в ДНР. Его похоронили на Волковском кладбище 14 ноября. Мужчине было 32 года.

1 августа 2023 года Шишигин вместе с приятелем напал на прохожую на улице Строителей. Причиной стала внешность девушки: ее волосы были выкрашены в синий. Потерпевшую бросили в фонтан и несколько раз ударили по лицу. В беседе с правоохранителями обвиняемые признали, что находились в состоянии алкогольного опьянения.

Шишигин проходил обвиняемым по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, группой лиц). Его приговорили к трем годам лишения свободы.