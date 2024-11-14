Глава подмосковного Фонда капремонта отправлен в СИЗО

Тверской районный суд города Москвы арестовал гендиректора «Фонда капитального ремонта Московской области» Валерия Николова по делу о получении взятки в особо крупном размере, пишет пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

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По версии следствия, Николов и иные фигуранты получали взятки от посредников и руководства компаний, выполняющих работы по заключенным договорам капремонта многоквартирных домов на территории Подмосковья.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николова Валерия Васильевича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, на срок 2 месяца, до 12 января 2025 года», — уточнили в пресс-службе.

Ранее по той же статье был арестован заместитель гендиректора по конкурентным процедурам Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Мстислав Дымнич. Он дал признательные показания по этому уголовному делу и сотрудничает со следствием.