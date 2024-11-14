Пятеро бандитов похитили девушку ради дома в Ставрополье

Пятеро бандитов похитили жительницу Ставропольского края, забрали ее драгоценности и заставили переписать на них имущество. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября, на одной из улиц Невинномысска.

Мужчины угрозами заставили жертву сесть к ним в автомобиль и повезли за город. По дороге они забрали у девушки серьги и колье с бриллиантами. Стоимость украшений составляет свыше 100 тыс. рублей.

Затем похитители привезли горожанку под Ставрополь, где удерживали в помещении. Они потребовали переписать на них ее дом, автомобиль «Лада Приора», отдать 3 млн рублей. Девушка согласилась и злоумышленники ее отпустили.

«На следующий день один из подозреваемых приехал к дому, где проживала потерпевшая и, высказывая угрозы, потребовал проехать с ним в МФЦ [в селе Кочубеевском] в целях передачи права собственности на дом и машину», — сообщили в пресс-службе судов Ставрополья.

При передаче денег всех пятерых фигурантов задержали оперативники.

Следователи опрашивают свидетелей, провели обыски в домах подозреваемых, осмотрели машину, на которой похитители возили жертву. В автомобиле было обнаружено оружие.

По совокупности всех деяний — похищение человека группой лиц по предварительному сговору, грабёж, вымогательство — бандитам может грозить максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.