Житель Лобни нашел противопехотную мину под полом своей квартиры

Житель подмосковной Лобни обнаружил под полом собственной квартиры противопехотную мину. Об этом сообщила мэр города Анна Кротова в своем Telegram-канале.

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«В 17:48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя пятого дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины», — написала градоначальник.

После этого 38 жильцов, среди которых были пять детей, эвакуировали. На базе Дома культуры развернули пункт временного размещения с питанием. По словам Кротовой, место происшествия оцепили, на данный момент ждут саперов.

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