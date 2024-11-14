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С молодоженов из РФ требуют миллион рублей за лечение на Бали

Молодожены из России попали в ДТП на Бали, им провели операции и теперь требуют миллион рублей за лечение. Об этом сообщает SHOT.

С молодоженов из РФ требуют миллион рублей за лечение на Бали
© РИА Новости

По данным канала, пара прилетела на Бали 25 октября, чтобы провести там медовый месяц. Там они арендовали мопед, на котором затем попали в ДТП, столкнувшись со встречным мотоциклистом. Последний не пострадал, а молодожены получили переломы — у 23-летней девушки оказались сломаны несколько костей стопы и палец на ноге, а у 25-летнего парня — голень.

Пара поделилась, что скорая приехала к ним через 40 минут, затем их долго расспрашивали, после чего привезли в коридор больницы, где им пришлось пролежать в ожидании помощи больше семи часов. После осмотра врача оказалось, что каждому из них нужна срочная операция и их обоих прооперировали, однако парня для этого увезли в другую больницу.

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За лечение с пары потребовали почти миллион рублей — 624 тысячи рублей за операцию парня и 312 тысяч рублей за операцию девушки. Без оплаты их не выпускают из больниц, однако у них такой суммы нет, поэтому они открыли срочный сбор денег.

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