С молодоженов из РФ требуют миллион рублей за лечение на Бали

Молодожены из России попали в ДТП на Бали, им провели операции и теперь требуют миллион рублей за лечение. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, пара прилетела на Бали 25 октября, чтобы провести там медовый месяц. Там они арендовали мопед, на котором затем попали в ДТП, столкнувшись со встречным мотоциклистом. Последний не пострадал, а молодожены получили переломы — у 23-летней девушки оказались сломаны несколько костей стопы и палец на ноге, а у 25-летнего парня — голень.

Пара поделилась, что скорая приехала к ним через 40 минут, затем их долго расспрашивали, после чего привезли в коридор больницы, где им пришлось пролежать в ожидании помощи больше семи часов. После осмотра врача оказалось, что каждому из них нужна срочная операция и их обоих прооперировали, однако парня для этого увезли в другую больницу.

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За лечение с пары потребовали почти миллион рублей — 624 тысячи рублей за операцию парня и 312 тысяч рублей за операцию девушки. Без оплаты их не выпускают из больниц, однако у них такой суммы нет, поэтому они открыли срочный сбор денег.