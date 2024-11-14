В Лобне эвакуировали жителей дома из-за обнаруженной мины

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Жителей дома на улице Научный городок в Лобне эвакуировали после сообщения об обнаружении противопехотной осколочной мины в одной из квартир. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова в Telegram-канале.

"В 17:48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя пятого дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины. В 18:20 сотрудниками ОМВД принято решение об эвакуации жильцов дома - эвакуировано 38 человек, в том числе 5 детей", - написала Кротова.

Ожидается прибытие саперов, добавила она. Место происшествия оцеплено, проезд транспортных средств закрыт. На базе Дома культуры "Луговая" развернут пункт временного размещения, эвакуированным жителям предоставят еду.