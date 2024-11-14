Мужчина расправился с отказавшейся поцеловать его коллегой

В Бразилии мужчина напал на коллегу после того, как она отвергла его. Об этом пишет g1.

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Мать четверых детей, 38-летняя Синтия Рибейро Барбоса была сиделкой. В ноябре ее тело нашли на соседнем участке рядом с домом, где она работала. Полиция заподозрила, что с женщиной расправился ее коллега — Марчело Джуниор Бастос Сантос. В день ее смерти он по неизвестной причине просил лопату у соседей — вероятно, чтобы закопать тело.

После допроса выяснилось, что Бастос Сантос попытался поцеловать Барбосу, однако она не дала ему этого сделать и отвесила пощечину. Разозлившись, мужчина стал душить отказавшую ему женщину. Он делал это до тех пор, пока она не перестала дышать. После этого он перенес ее на соседний участок.

Всего за восемь дней до этого Рибейро Барбоса вышла замуж. 50-летний Натаниэль да Сильва остался вдовцом. По его словам, после ухода жены он чувствует только бесконечную тоску.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали жительницу штата Карнатака, которая вместе с сообщниками расправилась с мужем. Выяснилось, что мужчина отказался дать супруге 80 миллионов рупий на некие нужды.