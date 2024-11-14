Зарезавшая свою мать кинжалом москвичка хотела сбежать в Италию

Зарезавшая свою маму кинжалом 24-летняя москвичка Ангелина пыталась сбежать в Италию. У нее заранее были приобретены билеты, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, правоохранители только что доставили Ангелину в Щербинский суд Москвы для избрания ей меры пресечения.

«Девушка плачет, не признаёт вину и уверяет, что очень любила свою мамочку, но следствие говорит об обратном», — пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что молодая женщина в Новой Москве убила мать турецким кинжалом, который ей привёз в подарок отец. Перед нападением она не употребляла алкогольные напитки или наркотические средства.

С места происшествия Ангелина скрылась. Тело убитой соседи обнаружили на следующий день, на детской площадке у ЖК «Николин Парк».

Следствие выясняет причины и обстоятельства происшествия. Дело находится под контролем столичной прокуратуры.