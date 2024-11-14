Копайгородский проведет Новый год в СИЗО

Мещанский суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, которого обвиняют в растрате в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Отмечается, что экс-градоначальник останется под стражей до 17 февраля следующего года.

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Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Копайгородскому меру пресечения на срок до 17 февраля 2025 года, — постановила судья.

Прося о продлении ареста Копайгородскому, следователь объяснил, что бывший глава Сочи может скрыться от следствия и суда за границей, уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей. Адвокат экс-мэра Иван Миронов заявил, что защита обжалует это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Ранее сообщалось, что супругу Алексея Копайгородского Янину, обвиняемую в растрате в рамках уголовного дела, связанного с деятельностью бывшего чиновника, отправили под домашний арест. Женщина пробудет под арестом до 12 января 2025 года.

О задержании Копайгородского стало известно в конце сентября. Изначально супруга экс-градоначальника проходила как свидетель по делу мужа. 12 ноября ее задержали.

Суд отправил под домашний арест супругу бывшего мэра Сочи Копайгородского

Копайгородский отправился на спецоперацию в качестве добровольца практически сразу после отставки в мае. 25 сентября стало известно о его задержании. Экс-чиновника взяли под стражу в Луганске и доставили в Москву. По данным источника, его адвокат Иван Морозов ходатайствовал о приостановлении уголовного дела в отношении подзащитного и об изменении меры пресечения.