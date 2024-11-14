Суд арестовал одного из директоров «Ростелекома»

Басманный суд Москвы арестовал директора по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимира Шадрина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении... Шадрина Владимира Андреевича», — приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Также суд арестовал гендиректора компании «Комплаинс Софт» Антона Менчица.

В пресс-службе компании сообщили, что сотрудничают с правоохранителями. Других деталей в «Ростелекоме» не назвали.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, арестованный по делу о мошенничестве, обвиняется в хищении более 30 млн рублей в составе группы лиц по предварительному сговору.