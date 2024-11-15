Певец Шарлот выразил желание искупить вину

Певец Эдуард Шарлот после заседания Самарского областного суда продемонстрировал записку с извинениями, выразив желание приносить пользу России.

После заседания Самарского областного суда певец Эдуард Шарлот, включенный в перечень террористов и экстремистов в России, продемонстрировал записку с извинениями. Как сообщает ТАСС, Шарлот попросил прощения и выразил намерение приносить пользу стране.

«Примите искренние извинения. Я осознал свои ошибки и мечтаю приносить пользу своей стране», – написал подсудимый в записке, сопроводив ее рисунком российского флага.

На заседании суда допросили Виталия Шарлота, который рассказал о разговоре с братом до его возвращения в Россию из Армении, где Эдуард находился несколько месяцев в 2023 году. Свидетель отметил, что брат не опасался возвращения, хотя осознавал возможность привлечения к ответственности.

Следующее заседание запланировано на 22 ноября, где будет допрошен представитель епархии Русской православной церкви. В суд поступило письмо от замглавы синодального отдела Московского патриархата РПЦ, в котором просили учесть извинения Шарлота перед патриархом Кириллом и верующими, опубликованные адвокатом летом 2024 года.

С 18 октября Самарский суд рассматривает дело Шарлота, продлив его арест до 24 марта. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 11 ноября отказал в апелляционной жалобе защиты. Шарлот обвиняется по статьям, связанным с реабилитацией нацизма, нарушением права на свободу совести, уничтожением официального документа и возбуждением ненависти. На первом заседании он частично признал вину по некоторым обвинениям, но отверг обвинение в возбуждении ненависти.

Ранее суд в Самаре продлил арест певца Эдуарда Шарлота на полгода, несмотря на заявление его отца о прощении от РПЦ.

На том же заседании Шарлот признал вину в части преступлений, включая реабилитацию нацизма, но оспорил обвинение в возбуждении ненависти.

До этого сообщалось, что певец устроил голодовку в СИЗО из-за сломанного радио.