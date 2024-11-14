Крановщика приговорили к 24 годам за госизмену и терроризм

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 24 годам лишения свободы крановщика Сергея Андреева, обвиняемого в госизмене и терроризме после поджога военкомата в Москве по заданию спецслужб Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчине было предъявлено обвинение в государственной измене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия.

Крановщик частично признал вину в преступлении, но не был согласен с квалификацией. Он попросил оправдать его по обвинению в госизмене и терроризме и рассмотреть его деяние как поджог.

В ходе заседания в прениях сторон прокурор попросил суд приговорить мужчину к 28 годам лишения свободы.

«Окончательно назначить Андрееву наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, с отбыванием четырех из них в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на три года, со штрафом 1,2 млн рублей», — огласил решения судья.

По данным агентства, суд также конфисковал в доход государства принадлежащий мужчине автомобиль Reno Logan.

Журналисты отметили, что Андреев в своей речи попросил не забирать автомобиль. Он пояснил, что машина очень нужна его супруге для работы.

Напомним, что мужчина в ноябре 2023 года совершил поджог военного комиссариата Академического района Москвы. Инструкции по изготовлению взрывчатки он получал от спецслужб Украины в мессенджере Telegram.