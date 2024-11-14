Названа причина возгорания газовоза в Крыму

Причиной возгорания газовоза в пригороде Симферополя, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Крыму.

Напомним, что 12 ноября на территории пункта техосмотра в пригороде Симферополя загорелся газовоз. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, в результате произошедшего пострадали два человека.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. Предварительной причиной возгорания явилось нарушение техники безопасности», — говорится в тексте.

Отмечается, что возгорание цистерны-полуприцепа произошло во время ремонтных работ. Два сотрудника получили тяжкий вред здоровью, они оба находятся в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей.