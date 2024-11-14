СК возбудил дело на жителя Подмосковья, расстрелявшего подростка

В подмосковном Можайске следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, стрелявшего в подростка.

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Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— Следователем подмосковного СК принято к производству уголовное дело. 6 ноября 2024 года подозреваемый, находясь возле въездных ворот в СНТ «Стрела» деревни Красновидово Можайского городского округа, на почве личной неприязни произвел выстрел из автоматического огнестрельного оружия в сторону несовершеннолетнего юноши, причинив ему ранения ног, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

По данным следствия, подростка госпитализировали в медучреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи в скором времени приступят к следственным действиям с подозреваемым, а также предъявят ему обвинение.

Ранее, 14 ноября, 41-летний мужчина расстрелял 17-летнего подростка в деревне Красновидово в Можайском городском округе, приняв его за полицейского, который пришел с обыском на его участок. Стрелявший опасался, что к нему нагрянули из-за незаконного хранения оружия. Мужчину задержали. У него на участке обнаружили автомат АК-74 и боеприпасы, которые он незаконно хранил. Мужчина был неоднократно судим за разбои.