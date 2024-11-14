В центре Москвы локализовали пожар в доме 1930 года постройки

Пожар в жилом доме 1930 года постройки локализован в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Пожар на улице Маросейка, где загорелись межэтажные перекрытия в жилом доме, локализован на площади 90 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия, этот дом не является объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось о том, что на Маросейке горит квартира на 2-м этаже, а также перекрытия между 2-м и 3-м этажами жилого дома. По информации оперативных служб, горела трехкомнатная квартира на втором этаже шестиэтажного дома 1930 года постройки.

В доме расположено адвокатское бюро "Карабанов & партнеры", магазин одежды и медцентр.