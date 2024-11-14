Граждане РФ застряли на Бали из-за извержения вулкана

На Бали из-за извержения вулкана застряли тысячи туристов, среди которых есть граждане РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Извержение вулкана Лаки-Лаки началось 3 ноября и продолжается уже в течение десяти дней. Из-за выбросов пепла были отменены или задержаны почти 100 авиарейсов. В результате этого вылететь домой не смогли многие туристы. По данным Baza, речь идет о тысячах человек, среди которых есть граждане России. Им приходится ночевать в аэропорту уже вторые сутки.

По словам одной из российских туристок, которые приводит SHOT, за это время им ни разу не предложил ни воду, ни еду, ни отель. При этом в China Southern Airlines всем желающим порекомендовал забронировать билеты на будущее за свой счет, однако цены на рейсы до Москвы из-за ЧП сейчас доходят до 700 тысяч рублей.

«В аэропорту осталось много людей, у которых нет денег ни на билеты, ни на проживание, ни на питание. Предлагают сделать запрос на возврат средств, но максимальная сумма возврата 100 тысяч рублей, при том что билеты стоят от 250 тысяч. И заявление они будут рассматривать в течение 60 дней. Вопрос, как нам улететь с Бали?» — рассказала она.

Ожидается, что полеты возобновят не раньше, чем через несколько дней.