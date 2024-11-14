Загорелась квартира на втором этаже дома в центре Москвы

Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. На улице Маросейка загорелась квартира на втором этаже жилого дома.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— На улице Маросейка горит квартира на втором этаже, а также перекрытия между вторым и третьем этажами жилого дома. На месте работают 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России. Дальнейшая информация уточняется, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее, 14 ноября, мужчина поджег квартиру на третьем этаже в районе Свиблово в Москве из-за «маньяка» и выпрыгнул из окна. Предварительно, он поджег свое жилище, а затем спрыгнул вниз. К этой минуте огонь потушен, а пострадавшего передали медикам.

Также, 14 ноября, загорелся магазин по продаже воздушных шаров на первом этаже дома на Новопесчаной улице в Москве. Предварительно, баллоны с гелием, которые хранились в магазине, не взорвались.