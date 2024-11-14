В крови российской журналистки Инессы Паперной, которая погибла в октябре в одной из гостиниц в Ташкенте, нашли следы угарного газа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе генпрокуратуры Узбекистана.

В предварительном заключении судебно-химической экспертизы говорится, что в крови и во внутренних органах Паперной найдены следы карбоксигемоглобина (59%), этилового спирта (1,36%) и сульфида водорода. У ее спутника, который тоже погиб, также обнаружили следы карбоксигемоглобина (59%) и сульфида водорода. Карбоксигемоглобин образуется при вдыхании большого объема угарного газа.

Следствие по делу и исследования судебно-медицинской экспертизы продолжаются.

Напомним, что Паперную нашли мертвой в отеле в Узбекистане 22 октября. Вместе с ней в номере нашли мертвым ее спутника. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.