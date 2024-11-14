Замдиректора гостиницы заживо сварился в кипятке в Подмосковье

В подмосковном Раменском на территории гостиничного комплекса в деревне Островцы трагически погиб 66-летний заместитель директора, сообщает MK.RU.

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Специалист обнаружил пробоину в теплосетях. Он не дождался вызванных технологов и решил залепить дыру самостоятельно. Никому не сказав, мужчина спустился в колодец теплосети, и во время ремонта на него хлынул поток кипятка.

Работника начали искать, когда семья забила тревогу и помчалась к нему на работу. Когда мужчину нашли, он уже несколько часов был мертв.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу инцидента пока не поступало.