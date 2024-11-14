Москвич поджег квартиру и выпрыгнул из окна, испугавшись «маньяка»

Мужчина поджег квартиру на третьем этаже в районе Свиблово в Москве из-за «маньяка» и выпрыгнул из окна. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Прибывшие на место спасатели обнаружили на козырьке подъезда мужчину. Предварительно, он поджег свое жилище, а затем спрыгнул вниз. К этой минуте огонь потушен, а пострадавшего передали медикам, — передает агентство городских новостей «Москва».

Очевидцы рассказали, что перед этим странный мужчина кричал, что у него дома якобы находится маньяк. После этого произошел хлопок в квартире, а затем из окон повалил дым.

Ранее, 14 ноября, загорелся магазин по продаже воздушных шаров на первом этаже дома на Новопесчаной улице в Москве. Предварительно, баллоны с гелием, которые хранились в магазине, не взорвались.

Также, 14 ноября, один человек погиб при пожаре в бытовках на юго-востоке столицы. Возгорание произошло на улице Рогожский поселок.