В Омске подросток провалился в яму с кипятком
В Омске прокуратура начала проверку по факту получения ожогов несовершеннолетним.
По предварительным данным, 17-летний подросток провалился в яму с кипятком возле жилого дома по улице 10 лет Октября. Пострадавший получил ожог ноги и был госпитализирован.
"В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения органами местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сообщает надзорный орган Омской области.
Прокуратура также намерена обратиться в суд в интересах несовершеннолетнего - для взыскании с виновных лиц компенсации за причиненный вред его здоровью.