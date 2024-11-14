В Омске подросток провалился в яму с кипятком

В Омске прокуратура начала проверку по факту получения ожогов несовершеннолетним.

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По предварительным данным, 17-летний подросток провалился в яму с кипятком возле жилого дома по улице 10 лет Октября. Пострадавший получил ожог ноги и был госпитализирован.

"В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения органами местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сообщает надзорный орган Омской области.

Прокуратура также намерена обратиться в суд в интересах несовершеннолетнего - для взыскании с виновных лиц компенсации за причиненный вред его здоровью.