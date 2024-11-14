Задержан гендиректор фонда капремонта Московской области Николов

Генеральный директор фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Задержан гендиректор Фонда капремонта Московской области Валерий Николов. Он проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения, — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ранее, 13 ноября, силовики задержали первого заместителя главы администрации подмосковного города Бронницы Михаила Батурина. По данным следствия, он получил свыше девяти миллионов рублей в качестве взятки за содействие при заключении муниципального контракта по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское. Контракт был заключен, однако проведенные работы не соответствовали качеству. Это привело к ущербу для бюджета городской администрации Бронницы на сумму свыше семи миллионов рублей.