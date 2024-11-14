Мужчина расстрелял подростка в Можайске, приняв его за полицейского

Мужчина расстрелял подростка в деревне Красновидово в Можайском городском округе, приняв его за полицейского, который пришел с обыском на его участок. Стрелявший опасался, что к нему нагрянули из-за незаконного хранения оружия.

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Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Все случилось в деревне Красновидово, куда к 17-летнему парню приехали товарищи. Припарковавшись у подъездных ворот, один из них вышел на улицу и позвонил другу, чтобы тот запустил их на территорию. Но из-за спины на мальчика набросился 41-летний незнакомец, который потребовал его положить трубку и убраться с места немедленно, — передает «МК».

По неподтвержденным данным, мужчина начал стрелять подростку по ногам из травматического пистолета, а затем выпустил обойму в автомобиль, где сидели еще двое юношей. Молодые люди покинули деревню, направившись в медпункт, откуда госпитализировали пострадавшего с раздробленными костями обеих ног. Подросток остается в больнице в состоянии средней тяжести. Стрелявшего задержали. У него на участке обнаружили автомат АК-74 и боеприпасы, которые он незаконно хранил. Мужчина был неоднократно судим за разбои.

Ранее, 14 ноября, Ногинский городской суд в Подмосковье признал виновными двух граждан Грузии, устроивших стрельбу в поселке Зеленый Богородского городского округа. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Убийство», «Незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия». Суд назначил им наказание в виде 16 и 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.