Замминистра ЖКХ Астраханской области пострадал при обстреле ВСУ

Замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев получил ранение во время обстрела Кременной в ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В момент украинской атаки Агаев проверял ход восстановления жилых домов на улице Чайковского. В результате обстрела чиновник получил минно-взрывную травму и ссадину на левой стопе. Дальнейшая госпитализация ему не требуется — заместитель министра будет проходить лечение амбулаторно.

Напомним, что 6 июня при атаке украинского дрона в Белгородской области пострадал заместитель начальника транспорта и дорожного хозяйства Грайворонского городского округа Максим Моисеев. Тогда беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе здания администрации. Чиновник получил контузию.