«Квадробер» притворился медведем для обмана страховой, но теперь ему грозит суд

В США четверо человек попытались обмануть страховую компанию, сняв, как один из них поцарапал машину, одевшись в костюм медведя. Об этом стало известно в четверг, 14 ноября.

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Американцы прислали страховой компании видеоролик, в котором гризли поцарапал их автомобили. Специалисты не поверили увиденному, изучили материал подробнее и выяснили, что машины повредил не настоящий медведь, а актер в его костюме, сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

Дома у мошенников был найден и костюм, и инструменты, сымитировавшие следы от когтей. Злоумышленники обманули страховую компанию на сумму в размере 142 тысяч долларов и теперь понесут ответ в суде по калифорнийским законам.

В Ленинградской области мужчина притворился сотрудником Госавтоинспекции, чтобы выманить у своего знакомого 370 тысяч рублей. Вскоре злоумышленника обвинили в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере.

Мошенники обманули сотрудницу RT на 627 тысяч рублей, выдав себя за генерального директора канала Алексея Николова: женщине сообщили, что она занесена в перечень экстремистов.