СМИ: неизвестные изрисовали памятник Ахмату Кадырову в Москве

В ночь на 13 ноября неизвестные изрисовали мемориал, установленный в Москве в память о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о мемориале, расположенном в московском районе Южное Бутово. Утром 13 ноября надписи заметили сотрудники коммунальной службы. Они оттерли краску еще до того, как она высохла.

По версии Baza, изрисовать мемориал могли неизвестные люди по заданию украинских телефонных мошенников.

В Юго-Западном административном округе Москвы на территории района Южное Бутово находится улица Кадырова, название которой было присвоено в 2004 году в честь Ахмата Кадырова, погибшего в результате теракта. В 2010 году на улице Кадырова был открыт мемориальный парковый комплекс.